«C’est une folie» : Le PSG débarque sur un très joli coup !

Désireux de miser davantage sur le collectif, le PSG a revu sa politique sur le mercato, avec la volonté de mettre notamment la main sur de jeunes joueurs. Pau Cubarsi apparaît alors comme une cible de choix pour le club de la capitale, alors que le défenseur de 17 ans impressionne ces dernières semaines avec le FC Barcelone, au point d’en surprendre même son formateur.

Folle semaine pour Pau Cubarsi. Titularisé par Xavi contre le Napoli cette semaine en Ligue des champions, le défenseur de 17 ans a été élu homme du match de ce huitième de finale retour de Ligue des champions. Une rencontre qui aurait été observée de près par plusieurs recruteurs, la presse espagnole citant notamment le PSG parmi les clubs attentifs. Il faut dire qu’une opportunité de rêve pourrait s’offrir à Luis Campos, Pau Cubarsi disposant d’un contrat courant jusqu’en 2026 avec une clause libératoire avoisinant 15M€.

« C'était impossible d'imaginer ce qui allait se passer »

Au sein du FC Barcelone, on ne s’inquiète pas malgré l’intérêt suscité par Pau Cubarsi, qui aurait fait savoir qu’il souhaitait poursuivre avec son club formateur d’après L’Équipe . En Catalogne, tout le monde est sous le charme du jeune défenseur, appelé pour la première fois en sélection cette semaine par Luis de la Fuente. « C'était impossible d'imaginer ce qui allait se passer, c'est une folie , s’enflamme Albert Puig Alcaide, ex-coach de la Masia, auprès de L’Équipe. Il est très bien entouré, de ses parents, de sa soeur et des personnes qui s'occupent de sa carrière. Ce sont des gens normaux qui n'ont pas l'ambition de faire de lui une star ».

« Il est tellement concentré qu'il va pouvoir anticiper d'une ou deux secondes »