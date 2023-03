«C’est un échec» : Il dénonce le fiasco Messi au PSG

La rédaction

Alors que la question de son contrat revient avec insistance ces derniers temps, Lionel Messi lui, fait polémique. Une nouvelle fois décevant lors de la défaite du PSG face à Rennes ce dimanche, l’Argentin n'a pas échappé à quelques sifflets à l’annonce des joueurs avant la rencontre. Symbole d’un club en méforme, La Pulga n’aura jamais réussi à faire l'unanimité à Paris, alors que l’aventure en France pourrait s’arrêter dès cet été.

Comme un symbole. Très critiqué ces derniers temps par les supporters du PSG, Lionel Messi a été sifflé par une partie du Parc des Princes ce dimanche face à Rennes. Après la rencontre (défaite 0-2 des Parisiens), et alors que Kylian Mbappé capitaine du jour, saluait les spectateurs, l’Argentin est rapidement rentré aux vestiaires, visiblement peu déçu d’avoir perdu. Une situation très révélatrice de la situation actuelle du septuple Ballon d'Or avec le club parisien.

Lionel Messi, le coupable idéal au PSG ?

Pour le site anglophone d’ Eurosport , le journaliste Cyril Morin est revenu sur la situation de Lionel Messi et du PSG : « L'histoire est simple. Il est considéré comme le symbole de la stratégie du PSG qui ne fonctionne pas depuis des années mais qui continue : plus de stars, moins d'esprit d'équipe. L'année dernière, Messi et Neymar ont été hués. Le Brésilien a de la chance d'être absent jusqu'à la fin de la saison, car il est considéré comme beaucoup plus problématique que Messi depuis des années » .

Ça gronde au PSG pour Messi, il lui déroule le tapis rouge https://t.co/Tm3QvjKaTL pic.twitter.com/f0DvL0jcDE — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Messi « devient un problème » au PSG