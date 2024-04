«C’est terminé», le PSG a brisé un grand buteur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG s'est imposé facilement contre l'OL (4-1). Alexandre Lacazette était titulaire à la pointe de l'attaque des Gones mais n'a pas pesé sur la défense parisienne. Une situation qui se répète ces dernières semaines au point que Walid Acherchour estime que c'est terminé pour le grand Lacazette.

Bien qu'il ait inscrit 15 buts en Ligue 1 cette saison, Alexandre Lacazette semble marquer le pas depuis quelques temps. Dimanche soir, au Parc des Princes, le capitaine de l'OL a une nouvelle fois déçu et n'a pas pu peser sur la rencontre au Parc des Princes où le PSG s'est imposé 4 buts à 1. Pour Walid Acherchour, c'est d'ailleurs la fin du grand Lacazette.

Le grand Lacazette, c'est terminé ?

« Je suis un très grand fan de Lacazette, mais cette saison autant au niveau finition, il est toujours là, et il est très important pour l’Olympique Lyonnais », lâche le journaliste au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Techniquement, il est beaucoup moins disponible et il a beaucoup plus de déchets»