«C’est le PSG le plus faible», la Qatar va enrager

Battu par le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions, le PSG vient de perdre pour la troisième fois de suite. Le club de la capitale traverse sa plus mauvaise passe depuis 2011 et l’effectif limité de Christophe Galtier est pointé du doigt. Un membre de l’encadrement considère même que « c’est le plus faible » depuis son arrivée.

Pour la première fois depuis 2011, le PSG vient de perdre trois fois de suite. Battu à Marseille et Monaco la semaine dernière, Paris est tombé à domicile face au Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Un résultat qui met en péril les ambitions parisiennes.

Aucun joueur n’est arrivé cet hiver

Le PSG est en mauvaise posture et pour beaucoup d’observateurs, l’effectif limité de Christophe Galtier est l’un des facteurs. Cet hiver, Pablo Sarabia est parti et il n’a pas été remplacé. Contre le Bayern Munich, l’entraîneur du PSG s’est même permis d’aligner le tout jeune Warren Zaïre-Emery, milieu axial de formation, dans une position inédite sur le flanc droit.

Un effectif très limité pour le PSG