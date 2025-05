«C’est le meilleur» : Un grand nom est annoncé au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Souvent critiqué pour ses prestations en Ligue des champions depuis signature au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma a fait taire tous ses détracteurs cette saison. En effet, le portier italien est l’un des grands artisans du parcours du club de la capitale qui disputera la finale de la C1 le 31 mai prochain contre l’Inter Milan. Vitinha ne manque d’ailleurs pas de le souligner.

«Donnarumma est une grande figure pour nous»

« Cela va être intéressant. C’est vrai qu’on a fait une grande campagne jusqu’ici, eux aussi. Ils ont aussi de grands joueurs au milieu avec Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, même Frattesi qui est entré a décidé le match contre Barcelone. Donc on va être prêt, on sait ce qui nous attend. Mais nous aussi, on a de grandes qualités, on va être prêt. C’est une équipe qui ne lâche jamais, une équipe expérimentée qui a de grandes qualités, pas seulement au niveau technique ou tactique, mais aussi mentales. Mais voilà, on a de grandes qualités aussi. Je suis sûr que ça va être un grand match », ajoute Vitinha.