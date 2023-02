C’est la guerre au PSG, la catastrophe est inévitable

Pierrick Levallet

Après trois défaites consécutives, le PSG cherche à sortir la tête de l'eau. Le club de la capitale veut se sortir de sa crise sportive. Mais en interne, rien ne va plus. L'ambiance deviendrait de plus en plus tendue au sein de la direction. Et ce climat pourrait empêcher Kylian Mbappé et ses coéquipiers, à terme, de se remobiliser à temps.

Plus rien ne va au PSG. Ayant signé sa troisième défaite consécutive après son revers subi face au Bayern Munich mardi dernier, le club de la capitale a montré qu’il était en crise. Les hommes de Christophe Galtier n’arrivent pas à sortir la tête de l’eau, et la situation semble empirer de semaine en semaine. D’ailleurs, Le climat interne ne devrait rien arranger.

Ambiance électrique au PSG

Selon les informations de Goal , plusieurs sources proches du club indique que l’ambiance ne serait plus au beau fixe au PSG, au contraire. L’atmosphère deviendrait de plus en plus électrique en interne, surtout entre les différents membres de la direction. Alors que le PSG cherche à se remettre la tête à l'endroit, ce climat tendu pourrait empêcher le club de se remobiliser. Si les choses restent ainsi, le leader de la Ligue 1 court droit vers la catastrophe, notamment en Ligue des champions avec le match retour contre le Bayern Munich qui approche.

Mbappé et Galtier n’ont pas été écoutés