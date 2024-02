«C'est horrible», ce joueur du PSG l'a piégé

Amadou Diawara

Ce dimanche, le PSG a arraché le point du nul face au Stade Rennais. En effet, le club emmené par Luis Enrique a égalisé face aux Bretons dans les derniers instants de la partie, et ce, grâce à un penalty transformé par Gonçalo Ramos. D'après Steve Mandanda, le buteur portugais « a bien joué » le coup sur l'action litigieuse.

Le PSG a eu très chaud ce dimanche. En effet, le club de la capitale est passé tout près de s'incliner face au Stade Rennais. Opposé aux Bretons au Parc des Princes, le PSG a arraché le point du nul dans les derniers instants de la partie (1-1).

Ramos a transformé le penalty qu'il a provoqué

A la 33ème minute de jeu, Amine Gouiri a ouvert le score en inscrivant un but splendide. Et ce n'est qu'à la 97ème minute de jeu que le PSG a réussi à faire trembler les filets de Steve Mandanda. Gonçalo Ramos ayant transformé le penalty qui lui a été accordé. Et à en croire Steve Mandanda, la faute sifflée par l'arbitre a été généreuse.

«Il commence à tomber avant même le contact»