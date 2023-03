«C'est dangereux» : Coup de pression dans le vestiaire du PSG

La rédaction

Le PSG s’est imposé face à Nantes ce samedi (4-2) au Parc des Princes, et s’est rassuré avant d’affronter le Bayern Munich mercredi. Malgré les quatre buts inscrits, tout n’a pas été parfait côté parisien, notamment sur le plan défensif. Interrogé, le Portugais Danilo Pereira a décidé de lancer un avertissement à ses coéquipiers.

Au fur et à mesure des saisons, Danilo Pereira, 31 ans, est devenu l’un des tauliers du PSG. À la fois imposant sur, et en dehors des terrains, le Portugais fait désormais partie des hommes forts de Christophe Galtier. Alors que les Parisiens ont célébré face à Nantes ce samedi les 201 buts de Kylian Mbappé, l’ancien du FC Porto s’est, quant à lui, exprimé au micro de Canal + sur la prestation des siens.

Un PSG retrouvé offensivement

Auteurs de 11 buts lors des trois derniers matchs de championnat, les Parisiens ont retrouvé une confiance offensive. À désormais quelques jours d’affronter le Bayern Munich, un constat est sans appel : lorsque Kylian Mbappé est présent, les buts pleuvent. Mais sur le plan défensif, les hommes de Christophe Galtier semblent toujours aussi fragiles. Et les deux buts encaissés en moins de 10 minutes face à Nantes est un exemple parfait.

C’est l’hécatombe, le PSG prépare une surprise https://t.co/xUA8Q3VwZI pic.twitter.com/jzE38m5mtG — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Danilo Pereira frustré par « un manque d’attention » de la part du PSG