C’est confirmé, le PSG va copier le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Le Parc des princes commence à devenir trop petit pour les aspirations des dirigeants du PSG. L’objectif serait de s’inspirer des rénovations faites sur le Santiago Bernabeu au Real Madrid. La presse espagnole a confirmé la tendance ces dernières heures quant au projet du Paris Saint-Germain. Le bras de fer continue pour le club parisien. Explications.

Le Real Madrid a rénové son légendaire Santiago Bernabeu en un bijou de technologie. En effet, le nouveau stade du club le plus titré en Ligue des champions propose de nombreuses fonctionnalités de luxe. A commencer par un toit rétractable en cas de pluie, mais non de neige et de températures trop élevées pour éviter un surpoids sur le toit dans le premier cas et une surchauffe dans le second.

Comme au Bernabeu, objectif toit rétractable et pelouse interchangeable au Parc ?

Mais ce n’est pas tout, le Santiago Bernabeu 2.0 propose une pelouse remplaçable qui peut être changée à la guise de l’utilisateur. Un stade à la pointe de la technologie sur lequel le PSG aimerait s’inspirer. Alors que les hauts décideurs du Paris Saint-Germain refuseraient toujours de quitter le Parc des princes pour le Stade de France, l’objectif serait toujours de racheter le Parc pour y effectuer de grosses rénovations. La SER explique ce mardi que le PSG prévoirait s’inspirer des rénovations effectuées sur le Santiago Bernabeu pour un Parc des princes nouvelle génération avec notamment un toit rétractable et une pelouse remplaçable.

Rénovations technologiques et agrandissement de la capacité d’accueil