«Ce n’est pas positif», une star du PSG le fait halluciner en direct

Lionel Messi n'est pas apparu dans son assiette lors de la rencontre face à Rennes ce dimanche (défaite 0-2). L'international argentin s'est montré, par moments, entreprenant, mais a également affiché une certaine forme de lassitude sur le terrain. Un comportement qui laisse à désirer comme l'expliquent Habib Beye et Alain Roche.

Lionel Messi n'a pas renvoyé la meilleure image de lui-même au public du Parc des Princes, qui l'a dans le collimateur. Même s'il s'est montré dangereux, par moments, lors de la rencontre face à Rennes, l'international argentin est apparu, aussi, nonchalant sur certaines actions, arrêtant son effort après une perte de balle. Invité à commenter l'une de ces actions, Habib Beye n'a pas caché sa déception.

Le PSG lui a annoncé la couleur, le clan Messi doute https://t.co/cIDZu0rzYQ pic.twitter.com/WdI99pWkxN — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« Ce qu’il renvoie n’est pas positif »

« Le langage du corps, ce qu’il renvoie n’est pas positif. On attend une autre attitude. C’est un épiphénomène. Je pense qu’il y a du dépit vis à vis de lui même, mais ce qu’il renvoie n’est pas positif. Il y a tous ces jeunes qui ont besoin de voir chez la star un engagement » a-t-il déclaré au micro de Canal +.

« On attend davantage d’un joueur comme Lionel Messi »