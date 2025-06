Ce crack veut signer au PSG !

Pour renforcer le côté droit de sa défense centrale, le PSG voudrait recruter Illia Zabarnyi lors du prochain mercato estival. Toutefois, le joueur de Bournemouth serait également dans le viseur de Chelsea et de Liverpool. Et heureusement pour le PSG, le crack de 22 ans privilégierait un transfert vers Paris.

Lors du prochain mercato estival, le PSG aimerait s'attacher les services d'un nouveau défenseur central droitier, et ce, pour épauler Marquinhos . En ce sens, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait identifié le profil d' Illia Zabarnyi , engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec Bournemouth . Toutefois, le PSG serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Chelsea et Liverpool sont à l'affût pour Zabarnyi

Selon les informations du média ukrainien Tribuna, Liverpool et Chelsea en pinceraient également pour Illia Zabarnyi. On devrait donc assister à une bataille royale entre le PSG, les Reds et les Blues lors de la prochaine fenêtre de transferts, qui ouvrira ses portes ce lundi. Mais heureusement pour les Parisiens, ils sont en ballotages favorable sur ce dossier.