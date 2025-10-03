Catastrophes au PSG, ils tremblent de peur ?

Axel Cornic

Au lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Barcelone, les louanges se font de plus en plus nombreuses pour Luis Enrique. Il faut dire que l’Espagnol a réalisé l’impossible, lançant d’ailleurs des nombreux jeunes talents depuis son arrivée au club, faisant même barrage à la peur dans e vestiaire du PSG.

Certains pensaient que ça allait s’arrêter à la victoire en Ligue des Champions. Pourtant, le PSG de Luis Enrique continue de dominer l’Europe. Et c’est un très gros morceau qui est tombé tout récemment, puisque le FC Barcelone a semblé impuissant face aux Parisiens.

Mayulu et Mbaye régalent l’Europe Avant la rencontre, le PSG était loin d’être favori. Plusieurs stars étaient absentes comme Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, mais on a pu admirer la jeunesse parisienne à l’œuvre. Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye ont en effet crevé l’écran, alors qu’ils n’ont que 19 et 17 ans.