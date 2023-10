Bonne nouvelle pour le PSG avant le choc

Pierrick Levallet

Tenu en échec par Clermont ce samedi (0-0), le PSG doit désormais se focaliser sur son choc contre Newcastle en Ligue des champions qui aura lieu ce mercredi. Et sauf retournement de situation imprévu, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur son groupe au complet, à l'exception des joueurs déjà blessés auparavant.

Tenu en échec sur la pelouse de Clermont ce samedi (0-0), le PSG doit désormais se concentrer sur une autre grande échéance. Après avoir réussi son entrée en lice en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (2-0), le club de la capitale affrontera Newcastle ce mercredi. Les Rouge-et-Bleu pourraient conforter leur place de leader du groupe F en cas de succès.

Luis Enrique annonce la couleur pour «l’obsession» du PSG ! https://t.co/2XuAAVedlD pic.twitter.com/PrQ138rHM9 — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Luis Enrique aura son groupe au complet pour Newcastle

Et comme le rapporte Le Parisien , aucun pépin physique n’aurait été déclaré au PSG après le match nul contre Clermont. À l’exception de Nuno Mendes (forfait quatre mois), Presnel Kimpembe (retour prévu entre fin octobre et début novembre) et Marco Asensio (convalescent après sa blessure au pied), le groupe de Luis Enrique devrait être au complet pour le déplacement à Newcastle.

Ndour et Kurzawa laissés sur la touche

Seuls Cher Ndour et Layvin Kurzawa, non inscrits sur la liste pour la Ligue des champions, seront laissés sur la touche à moins qu’une blessure ne se déclare d’ici ce mercredi. Reste maintenant à voir si les choses dérouleront comme prévu au PSG au cours des prochains jours.