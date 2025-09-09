Blessure de Dembélé : Deschamps a menti, le PSG va devenir fou !

Depuis qu’Ousmane Dembélé est sorti sur blessure contre l’Ukraine vendredi avec l’équipe de France, le PSG a communiqué pour évoquer sa colère. Un sujet évoqué par Didier Deschamps qui assure avoir pris toutes les précautions possibles, mais les propos du sélectionneur des Bleus n’ont pas convaincu Daniel Riolo.
Interrogé sur sa gestion du cas Ousmane Dembélé, sorti sur blessure contre l'Ukraine vendredi soir, Didier Deschamps a livré une explication qui n'a pas du tout convaincu Daniel Riolo qui assure que le sélectionneur des Bleus n'a pas totalement dit la vérité, notamment au sujet des documents envoyés par le PSG.
«Ce qu’il dit n’est pas vrai»
« Quand il dit qu’il y a des staffs qui ne communiquent pas ou ne donnent pas les informations, (…) en ce qui concerne le PSG, ce qu’il dit n’est pas vrai. Non seulement ; le PSG a prévenu mais il a fourni le dossier médical en disant: pour nous, il ne faut pas qu’il joue. Le propos de Deschamps ne tient pas parce que la communication du PSG a été claire et nette », affirme-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.
«Le propos de Deschamps est bancal»
« Le propos de Deschamps est bancal. (…) Si le staff médical a dit oui, qu’il le fait jouer et qu’il y a un problème, le seul argument que je veux bien entendre, c’est qu’on me prouve par A+B que le staff médical des Bleus est incompétent et bidon. Là, on ouvre un autre champ de réflexion. (…) Dans le communiqué, le PSG remet clairement en jeu la compétence du staff médical des Bleus. Je le lis comme ça », ajoute Daniel Riolo.