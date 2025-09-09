Blessure de Dembélé : Deschamps a menti, le PSG va devenir fou !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu’Ousmane Dembélé est sorti sur blessure contre l’Ukraine vendredi avec l’équipe de France, le PSG a communiqué pour évoquer sa colère. Un sujet évoqué par Didier Deschamps qui assure avoir pris toutes les précautions possibles, mais les propos du sélectionneur des Bleus n’ont pas convaincu Daniel Riolo.

Interrogé sur sa gestion du cas Ousmane Dembélé, sorti sur blessure contre l'Ukraine vendredi soir, Didier Deschamps a livré une explication qui n'a pas du tout convaincu Daniel Riolo qui assure que le sélectionneur des Bleus n'a pas totalement dit la vérité, notamment au sujet des documents envoyés par le PSG.

«Ce qu’il dit n’est pas vrai» « Quand il dit qu’il y a des staffs qui ne communiquent pas ou ne donnent pas les informations, (…) en ce qui concerne le PSG, ce qu’il dit n’est pas vrai. Non seulement ; le PSG a prévenu mais il a fourni le dossier médical en disant: pour nous, il ne faut pas qu’il joue. Le propos de Deschamps ne tient pas parce que la communication du PSG a été claire et nette », affirme-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.