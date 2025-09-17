Barcola menacé : Le PSG annonce un grand danger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le secteur offensif du PSG est bien diminué au moment d’affronter l’Atalanta ce mercredi soir au Parc des princes. La faute à de multiples blessures survenues ces derniers, faisant peser un poids important sur les épaules de Bradley Barcola que son capitaine Marquinhos a tenu à décharger en conférence de presse. Explications.

Pendant la trêve internationale, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont tous deux blessés avec l’équipe de France. A l’occasion de la réception du RC Lens au Parc des princes dimanche dernier (2-0), Khvicha Kvaratskhelia a contracté à son tour une blessure, laissant les clés de l’attaque à Bradley Barcola. Face à l’opposition lensoise, l’attaquant du PSG n’a pas fait de détails en inscrivant les deux uniques buts de la rencontre.

«Il ne faut pas mettre toute la pression de l'attaque sur Barcola» Ce mercredi, le PSG lance sa campagne de Ligue des champions au Parc face à l’Atalanta Bergame avec le statut de champion d’Europe en titre. Bradley Barcola doit-il assumer le statut de star offensive actuelle de l’équipe et buteur attitré ? Certainement pas aux yeux de Marquinhos qui évoque le danger que cela serait. « Dans ce genre de cas, il y a toujours des joueurs qui peuvent en profiter. Mais Bradley, ce n'est pas une surprise pour nous. Des gens attirent peut-être plus l'attention autour mais il a toujours été très décisif avec nous, surtout dans des moments où on en avait plus besoin. Mais il ne faut pas mettre toute la pression de l'attaque sur Barcola, le coach travaille ça très bien ».