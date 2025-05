Ballon d’or : Ousmane Dembélé, la blague qui fuite ?

Et si le successeur de Rodri se nommait Ousmane Dembélé pour le Ballon d'or 2025 ? De par ses prestations XXL avec le PSG en passe d'éventuellement rafler la première Ligue des champions de l'histoire du club, Dembélé est un candidat sérieux au trophée selon Didier Deschamps. Et il semblerait qu'il subirait quelques railleries à ce sujet.

«On me chambre beaucoup sur ça»

Pendant le Media Day, le meilleur buteur de la saison du PSG a évoqué quelques blagues qu'on lui fait dans son entourage au sujet du Ballon d'or. « Le Ballon d'or ? Comme je le répète, on me chambre beaucoup sur ça, mais il y a beaucoup plus important quand on est un joueur du PSG que de penser à un titre individuel. Avant de penser à moi je pense à l'équipe et au club ». A l'approche des deux finales du Paris Saint-Germain en Coupe de France et Ligue des champions, Ousmane Dembélé s'est attardé sur ces deux échéances cruciales au Campus PSG ce mercredi. « On ne change pas nos habitudes, qu'on joue une finale ou un match de championnat. On va le préparer comme d'hab, essayer d'être focus. Et d'abord il va falloir remporter la finale de Coupe de France. Sur une finale tout peut se passer, on sait que l'Inter ça fait quatre ou cinq ans qu'ils jouent tous ensemble, ils se connaissent bien, mais sur une finale encore une fois tout peut se passer ».