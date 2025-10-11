Bagarre avec Lamine Yamal : Un joueur du PSG balance !

Contre le PSG, Lamine Yamal a souffert face Nuno Mendes qui a toutefois écopé d'un carton jaune ce qui a poussé Luis Enrique à faire entrer Lucas Hernandez en seconde période. Et le champion du monde 2018 s'est confié sur sa bagarre avec l'ailier du FC Barcelone.
Il y a quelques jours, le PSG a réussi une énorme performance en s'imposant à Barcelone, notamment grâce à une prestation exceptionnelle de Nuno Mendes qui muselé Lamine Yamal. Mais alors que l'international portugais avait écopé d'un carton jaune, Luis Enrique a décidé de faire entrer Lucas Hernandez qui a donc livré une belle bagarre avec Lamine Yamal comme le raconte le champion du monde 2018.
Hernandez revient sur son duel avec Yamal
« Je suis quelqu’un qui aime l’adversité, les gros duels, les gros matchs, les gros défis. J’essaie toujours de répondre présent. C’était un moment un peu compliqué dans le match », confie-t-il au micro du Média Carré, avant de poursuivre.
«J’essaie toujours de répondre présent»
« Nuno Mendes faisait un match extraordinaire mais avec un carton jaune, c’était compliqué pour lui. En un contre un contre Yamal, à tout moment, il pouvait prendre son jaune. Le coach a bien géré ça, il m’a juste demandé de ne pas prendre un jaune dans les premières minutes (rires). Ça s’est bien passé », ajoute Lucas Hernandez.