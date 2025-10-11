Bagarre avec Lamine Yamal : Un joueur du PSG balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre le PSG, Lamine Yamal a souffert face Nuno Mendes qui a toutefois écopé d'un carton jaune ce qui a poussé Luis Enrique à faire entrer Lucas Hernandez en seconde période. Et le champion du monde 2018 s'est confié sur sa bagarre avec l'ailier du FC Barcelone.

Il y a quelques jours, le PSG a réussi une énorme performance en s'imposant à Barcelone, notamment grâce à une prestation exceptionnelle de Nuno Mendes qui muselé Lamine Yamal. Mais alors que l'international portugais avait écopé d'un carton jaune, Luis Enrique a décidé de faire entrer Lucas Hernandez qui a donc livré une belle bagarre avec Lamine Yamal comme le raconte le champion du monde 2018.

Hernandez revient sur son duel avec Yamal « Je suis quelqu’un qui aime l’adversité, les gros duels, les gros matchs, les gros défis. J’essaie toujours de répondre présent. C’était un moment un peu compliqué dans le match », confie-t-il au micro du Média Carré, avant de poursuivre.