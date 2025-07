«Bagarre» au PSG, Doué balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d'un match complètement fou, le PSG a finalement éliminé le Bayern Munich samedi en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Désiré Doué a livré son ressenti à la sortie de terrain sur cette rencontre très animée, et le jeune attaquant du PSG a notamment parlé de bagarre contre les joueurs bavarois.

Une nouvelle fois auteur d'une très belle performance avec le PSG samedi contre le Bayern Munich (2-0), en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, Désiré Doué (20 ans) a rappelé à quel point il était devenu indispensable au sein du club de la capitale. Ce match a notamment été marqué par les deux expulsions côté parisien, et les joueurs du PSG ont dû livrer une véritable bagarre pour se sortie du piège bavarois comme l'a indiqué Doué au micro de DAZN après le match.

« Il faut se bagarrer » « Un sacré match ? Oui c’était un match avec beaucoup d’intensité beaucoup de jeu et ça fait partie du football. Il y a des matchs comme ça où il faut se bagarrer. On a montré un grand état d’esprit aujourd’hui. On a gagné c’est le principal », confie le jeune attaquant du PSG.