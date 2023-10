Avant le choc, le PSG reçoit une aide inattendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après sa victoire face au Borussia Dortmund lors de la première journée de Ligue des champions (2-0), le PSG a rendez-vous avec Newcastle ce mercredi. Un adversaire à ne pas prendre à la légère selon Lucas Hernandez. Le joueur parisien n'a d'ailleurs pas hésité à demander des conseils à son frère Theo, qui avait défié le club anglais le 19 septembre dernier.

Placé dans un groupe compliqué, le PSG a idéalement débuté son parcours en Ligue des champions en battant le Borussia Dortmund. Désormais, le club de la capitale va devoir enchaîner face à Newcastle ce mercredi. Présent en conférence de presse, Lucas Hernandez s'est prononcé sur cet adversaire.

Le PSG se méfie de Newcastle

« C'est vrai que mercredi cela va être un match spécial pour Newcastle devant son public après 20 ans sans cette compétition. A nous de savoir contrôler le match, ils vont sortir sur le terrain avec des dents comme ça (affamés, ndlr). Par le passé j'ai connu de telles ambiances, en tant que professionnel on doit être capable d'oublier ce qui est autour du match pour tout donner sur le terrain. On sait que nous sommes dans une poule avec quatre grosses équipes. A nous de continuer sur le bon chemin après notre bon début contre Dortmund. A nous de continuer en gagnant mercredi à Newcastle » a lâché le joueur du PSG, qui n'a pas hésité à demander quelques conseils à son frère.

Lucas Hernandez a demandé des conseils à son frère