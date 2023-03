«Aucune chance», il a trouvé meilleur que Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Aujourd’hui à Chelsea, Wesley Fofana s’est déjà frotté à Kylian Mbappé quand il était encore joueur de l’ASSE. Le défenseur central a alors pu voir de plus près le talent de l’attaquant du PSG. Pour autant, il y a un domaine où Mbappé ne serait pas le meilleur selon les dires de Fofana…

A 24 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde. Avec le PSG et l’équipe de France, le crack de Bondy n’en finit plus de montrer son talent. Efficace devant le but, il est également redoutable grâce à sa vitesse. Mais voilà que pour Wesley Fofana, défenseur central de Chelsea, Mbappé ne serait pas le plus rapide.

Mudryk impressionne Fofana

Depuis cet hiver, à Chelsea, Wesley Fofana peut côtoyer un certain Mykhaïlo Mudryk. Et l’ancien de l’ASSE a tout simplement été impressionné par l’Ukrainien. « Mudryk est-il le joueur le plus rapide que j’ai affronté ? Oui. Bien sûr », a alors lâché Fofana dans une vidéo pour EA Sports .

Plus rapide que Mbappé ?