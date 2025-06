«Au bon moment», un grand nom du PSG dit stop !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Fernandez a tout connu avec le PSG. D'abord joueur, l'ancien international français avait pris la tête de l'équipe première sous l'ère Canal +. Le succès a été immédiat avec une victoire en Coupe des Coupes en 1996. Il connaîtra une seconde pige entre 2000 et 2003 avant de terminer sa longue carrière en 2016. Un choix qu'il ne regrette aucunement.

Au cours d’un entretien accordé à Culture PSG, Luis Fernandez a évoqué sa longue carrière et sa volonté de ne plus se retrouver au premier plan. L’ancien entraîner se plaît dans son rôle de consultant pour beIN SPORTS. Ce samedi soir, il était d’ailleurs présent à Munich pour analyser la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’ Inter.

« Je me suis arrêté au bon moment »

« Je commençais mon métier d'entraîneur. J'aurais voulu le prolonger un peu plus longtemps par la suite, mais après, quand tu vois tout ce qui se passe autour du football, je me dis que je me suis arrêté au bon moment. Après, je suis rentré dans les médias et je suis très bien comme je suis aujourd'hui » a confié Fernandez.