Après son départ du PSG, cette star vide son sac

Alexis Brunet

Le PSG a changé beaucoup de choses cet été. De nombreux joueurs sont partis, et parmi eux, Sergio Ramos. Le défenseur central est finalement revenu à Séville, son club formateur. L'ancien parisien est d'ailleurs revenu récemment sur ce choix, et pour lui cela était une évidence, il voulait à tout prix clore un cycle.

Cette saison, Marquinhos et Milan Skriniar sont les deux joueurs le plus souvent alignés en défense centrale du côté du PSG. Mais l'année dernière, le duo de la charnière était quelque peu différent. Le Brésilien était déjà là, mais c'est Sergio Ramos qui l'accompagnait la plupart du temps. L'Espagnol a quitté Paris cet été, après deux saisons en France, et il a rejoint le FC Séville.

Ramos voulait clore un cycle

18 ans après son départ, Sergio Ramos a donc fait son retour au FC Séville. Lors d'une conférence de presse en visio-conférence avec la presse anglaise, le défenseur est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à revenir au sein de son club formateur. « Séville m'a tout donné. Il m'a formé en tant que footballeur, pour que je puisse jouer en première division pour la première fois, et depuis lors, il y a quelque chose que je ressens à l'intérieur. J'ai ressenti ces couleurs. Lorsque l'on m'a proposé de rentrer chez moi, ce fut mon premier choix, car je voulais revenir pour clore un cycle. Je voulais voir que tout l'amour que je ressens pour les gens est réciproque. Cela a été un moment inoubliable pour moi et c'est quelque chose que je recommanderais à tous ceux qui ont commencé leur carrière dans leur ville natale. J'apprécie chaque jour, chaque séance d'entraînement et chaque match. »

«Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter»