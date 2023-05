Après le titre, un joueur du PSG se lâche sur son calvaire

Benjamin Labrousse

C’est officiel, malgré une prestation peu aboutie face à Strasbourg ce samedi (1-1), le PSG est sacré champion de France pour la 11ème fois de son histoire, un record à l’échelle du football français. Mais si ce sacre historique va faire du bien au moral des joueurs parisiens, Renato Sanches a concédé que cet exercice 2022/2023 avait été compliqué pour le club de la capitale.

Ce match du PSG face à Strasbourg ce samedi aura été le reflet d’une saison très particulière à Paris. Peu inspirés, les Parisiens ont trouvé la faille par l’intermédiaire de Lionel Messi. Malgré l’égalisation de l’ancien du club Kévin Gameiro en fin de rencontre, le septuple Ballon d’Or a ainsi inscrit le but synonyme de l’acquisition du titre, alors que l’Argentin devrait quitter le PSG d’ici quelques semaines. Un comble…

Première saison compliquée pour Renato Sanches à Paris

Renato Sanches aura quant à lui connu une première année très compliquée au PSG. Recruté en provenance du LOSC l’été dernier contre 15 M€, l’international Portugais a souvent été blessé. Une fragilité que le club parisien a pu retrouver chez de nombreux joueurs.

« Difficile de garder le niveau » affirme Renato Sanches après une saison mitigée