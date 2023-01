Après la polémique, une révolution est actée au PSG

Pierrick Levallet

Il y a quelques mois, le PSG était au coeur d'un incroyable scandale à cause d'un voyage en avion à Nantes. Christophe Galtier avait aggravé la situation avec sa réponse pleine d'ironie à l'époque. Depuis, la polémique s'est tassée. Mais le PSG travaillerait désormais avec la SNCF pour effectuer des voyages en train dès la saison prochaine.

En début de saison, le PSG était au coeur d’une polémique sur ses moyens de transport. Le club de la capitale était dans le collimateur de nombreuses personnes après son voyage en avion à Nantes. Et Christophe Galtier avait aggravé les choses suite à sa réponse très ironique à une question posée sur le sujet.

«On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile»

« Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile » lançait l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Depuis, la polémique s’est calmée et la formation parisienne a initié des discussions avec la SNCF pour faire des voyages en train à l’avenir.

«Nous avons convenu de nous pencher sur les déplacements de l’an prochain»