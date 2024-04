Après Barcelone, le PSG vise un exploit légendaire !

Pierrick Levallet

Battu à l'aller, le PSG a su prendre sa revanche sur le FC Barcelone lors du match retour pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Mais le club de la capitale n'aurait pas prévu d'en rester là. Le vestiaire de Luis Enrique aurait notamment l'intention de gommer ses moindres défauts pour marquer l'histoire des Rouge-et-Bleu cette saison.

La défaite contre le FC Barcelone au Parc des Princes lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions (2-3) semble avoir été une piqûre de rappel pour le PSG. Le Barça a mis un terme à une série d’invincibilité de 27 matchs, preuve que le club de la capitale n’était pas imbattable. Le vestiaire de Luis Enrique a donc dû redoubler d’efforts pour renverser la vapeur.

Mercato - PSG : Le Qatar en rêve, il va se faire avoir ! https://t.co/SWXqxgdxPJ pic.twitter.com/13IRFPJzqn — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

Le PSG a inversé la tendance contre le Barça

Et le PSG a fini par y arriver. Après le carton rouge de Ronald Araujo provoqué par Bradley Barcola au match retour, le club de la capitale a réussi à changer le cours de la partie. Résultat, la formation parisienne s’est qualifiée après un beau succès en terre catalane (1-4). Mais après cette victoire, les Rouge-et-Bleu n’auraient pas prévu d’en rester là.

Les joueurs de Luis Enrique veulent aller plus loin