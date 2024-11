Al-Khelaïfi remplacé par un ancien du PSG ? Il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur et directeur sportif du PSG, Leonardo a évoqué la suite de sa carrière au cours d'un long entretien accordé au Figaro. S'il a définitivement tourné la page de sa carrière de directeur sportif, il ne fermerait pas la porte à un nouveau défi. Sur RMC, Jean-Michel Larqué a trouvé le job rêvé pour le Brésilien.

Pour Leonardo, la page PSG est tournée. Le Brésilien ne s’imagine pas retourner au sein du club de la capitale après une première carrière de joueur et deux piges en tant que directeur sportif. « Après, c’est une histoire de cycle, revenir une quatrième fois (une fois joueur, deux fois en tant que dirigeant) au PSG, c’est peut-être un peu trop, non ? » a-t-il confié au Figaro.

Un retour envisageable pour Leonardo

Mais Jean-Michel Larqué l’imagine très bien dans un rôle de directeur général. Leonardo pourrait ainsi remplacer Victoriano Melero, fraîchement nommé par Nasser Al-Khelaïfi.

« Il ne vise pas la place de Nasser, mais... »

« Dans l’interview il dit qu’il est Parisien à la vie à la mort, ce n’est pas exactement les termes. Et puis en même temps que directeur sportif ça ne l’intéresse plus. Mais président délégué salarié ça l’intéresse. A la place de Nasser Al-Khelaïfi ? Non à la place de Mr Melero. Il ne vise pas la place de Nasser » a confié l’ancienne légende de l’ASSE sur RMC.