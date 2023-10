Accusé de trahison, ce joueur du PSG a pris cher

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Gianluigi Donnarumma a préféré s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG, plutôt que de prolonger avec l'AC Milan. Un choix que les supporters des Rossoneri n'ont toujours pas digéré. En effet, les fans lombards présents au Parc des Princes ce mercredi soir ont sifflé et insulté Gianluigi Donnarumma.

Formé à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a fait ses valises le 30 juin 2021. Alors qu'il était en fin de contrat avec les Rossoneri , le gardien de 24 ans a choisi de rejoindre le PSG librement et gratuitement, plutôt que de parapher un nouveau bail avec son club de cœur.

Les fans de l'AC Milan trahis par Donnarumma ?

Se sentant trahi par Gianluigi Donnarumma, les supporters de l'AC Milan lui ont fait payer ce mercredi soir lors du choc face au PSG en Ligue des Champions. En effet, les fans rossoneri présents au Parc des Princes lors de ce duel de la troisième journée de la phase de groupes en C1 ont pris en grippe leur ancien chouchou.

Donnarumma sifflé et insulté par ses anciens supporters

Alors que Gianluigi Donnarumma a rejoint le PSG sans rapporter le moindre euro à l'AC Milan, les supporters rossoneri l'ont sifflé et insulté copieusement. De son côté, le numéro 99 parisien a préféré les ignorer et saluer les fans rouge et bleu après la victoire de son équipe (3-0).