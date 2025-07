60M€ : Le vestiaire du PSG annonce un «joueur extraordinaire» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la très belle victoire contre le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs (2-0), Désiré Doué a notamment été interrogé sur la prestation de Joao Neves, éblouissant face aux Bavarois. Buteur, l'ancien Rennais estime même que le milieu de terrain recruté pour 60M€ est un «joueur extraordinaire».

L'été dernier, le PSG s'est montré assez discret sur le mercato en enrôlant que trois joueurs de champ. Mais ils sont tous devenus des éléments majeurs à l'image de Willian Pacho, Désiré Doué et Joao Neves. Du haut de ses 20 ans, le milieu de terrain portugais ne cesse d'ailleurs d'impressionner et forme avec Vitinha et Fabian Ruiz l'un des trios les plus impressionnants d'Europe. Contre le Bayern Munich samedi, il a de nouveau briller au point d'être encensé par Désiré Doué auquel il a offert une passe décisive.

Doué s'enflamme pour Joao Neves « Cela se passe très bien avec João mais aussi avec tous les joueurs sur le terrain. On essaye de toujours se donner des conseils, de se trouver au mieux sur le terrain. João est un joueur formidable, quel match il a fait encore aujourd'hui. Dans la récupération, il a été partout, dans la distribution aussi, c'est lui qui me fait la passe sur le but. C'est un joueur extraordinaire », s'enflamme-t-il au micro de DAZN, avant d'évoquer sa propre prestation ponctuée d'un but.