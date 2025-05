50M€ - PSG : Un grand buteur est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Repositionné en tant que faux numéro 9 par Luis Enrique ces derniers mois, Ousmane Dembélé cartonne dans de nouveau rôle avec le PSG. Une reconversion surprise qui n’a d’ailleurs pas manqué de bluffer un certain Pedro Miguel Pauleta, qui encense Dembélé.

Au moment de son transfert au PSG pour 50M€ à l’été 2023, Ousmane Dembélé était certainement très loin de se douter de la tournure des évènements dans la capitale. L’international français a en effet été repositionné dans un rôle de buteur cette saison par Luis Enrique, et jackpot : Dembélé cartonne avec le PSG dans ce nouveau rôle.

« Une qualité énorme » Interrogé mercredi à l’occasion de media Day du PSG, Pedro Miguel Pauleta a encensé Dembélé : « C’est un joueur qui a fait une super saison avec une qualité énorme, un joueur qui est capable de gagner un match tout seul. Et en plus cette année, il a marqué beaucoup de buts. Je crois qu’il peut, quand je regarde en tant qu’ancien buteur, quand je vois sa qualité de but aussi, je crois qu’il peut continuer à marquer des buts et même améliorer ce chiffre qu’il a cette année », estime l’ancien buteur portugais du PSG.