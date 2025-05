50M€ : Le PSG signe le nouveau Thierry Henry !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé pour environ 50M€ en provenance du FC Barcelone en 2023, Ousmane Dembélé est désormais un candidat au Ballon d'Or grâce à une année 2025 stratosphérique. Une victoire samedi soir le rapprocher du Graal. Interrogé sur l'évolution du numéro 10 du PSG, David Trezeguet le compare même à Thierry Henry.

« Il a d’abord été une promesse. On a tous deviné très tôt chez lui un potentiel exceptionnel. Chacun avait conscience, que ce soit à Dortmund ou au Barça, d’avoir affaire à un joueur différent, rare, auquel il manquait juste l’assurance dans le dernier geste. Il existait déjà sans avoir une grosse feuille de stats. Et depuis quelques mois à Paris, il a ajouté l’efficacité à son registre tout en continuant à balayer le front de l'attaque », explique-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.

«Par certains côtés, il me rappelle un peu Titi»

« Par certains côtés, il me rappelle un peu Titi (Henry). À ses débuts, lui non plus n’était pas un vrai buteur. Quand il a rejoint Arsenal, il s’est mué en redoutable finisseur. Il a marqué, marqué encore et toujours. Ousmane figure parmi les meilleurs au monde. Un candidat très sérieux au Ballon d’or », ajoute David Trezeguet.