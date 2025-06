40M€ : Le PSG a trouvé le «nouveau Iniesta» !

Avec l’arrivée de Luis Campos, le PSG a changé sa méthode de recrutement pour se concentrer sur la jeunesse. C’est dans cette optique que la formation parisienne a lâché 40M€ pour s’attacher les services de Vitinha en 2022. Depuis, l’international portugais s’est imposé dans la capitale et est même devenu l’un des meilleurs à son poste.

Le PSG a totalement changé sa méthode de recrutement après l’arrivée de Luis Campos . Le club de la capitale a arrêté de miser sur les stars pour se tourner vers la jeunesse. C’est dans cette optique que les Rouge-et-Bleu ont lâché 40M€ pour s’attacher les services de Vitinha en 2022. Après une première saison délicate aux côtés de Neymar , Lionel Messi et Kylian Mbappé , l’international portugais s’est refait une santé sous les ordres de Luis Enrique .

Replacé en numéro 6, Vitinha est peu à peu devenu l’un des meilleurs au monde à son poste. Élément majeur du premier sacre du PSG en Ligue des champions , le milieu de terrain de 25 ans a aussi soulevé la Ligue des nations avec le Portugal cette saison. Roberto Martinez estime d’ailleurs que Vitinha a un profil sensiblement similaire à celui d’un certain Iniesta.

«Xavi ou Iniesta ont créé ce genre de milieu»

« Vitinha est le style de joueur dont on est habitué en Espagne car Xavi ou Iniesta ont créé ce genre de milieu. Mais il a aussi les qualités du joueur de Premier League, fort physiquement, qui aime les duels et qui est intelligent sur les coups de pied arrêtés » a confié le sélectionneur du Portugal dans un entretien pour El Partidazo de COPE et dans des propos rapportés par Le Parisien. Joueur incontournable du onze de Luis Enrique, Vitinha pourrait prétendre à décrocher une bonne place dans le classement du Ballon d'Or 2025. Le PSG risque d'être mis à l'honneur pendant la cérémonie en septembre prochain.