40M€ : Le meilleur du monde annoncé au PSG !

Le PSG avait déboursé pas moins de 40M€ en 2022 pour recruter Vitinha en provenance du FC Porto, et le milieu de terrain portugais est progressivement monté en puissance, au point de devenir aujourd'hui une référence mondiale. Fabrice Pancrate s'enflamme d'ailleurs au sujet de Vitinha et de ses performances au PSG.

Après une première saison 2022-2023 relativement hésitante sous le maillot du PSG qui venait de le déloger du FC Porto pout 40M€, Vitinha s'est complètement libéré dès l'année suivante. Avec les départs de Marco Verratti et Neymar notamment, l'international portugais a pris davantage de responsabilités dans le onze-type de Luis Enrique au PSG, et il fait désormais figure de référence mondiale à son poste.

« Clairement pour moi le numéro un mondial » Fabrice Pancrate, ancien attaquant du PSG au début des années 2000, s'est enflammé pour Vitinha sur les ondes de RMC : « Actuellement, il est clairement pour moi le numéro 1, même si Rodri fait partie de ces joueurs là, tout en haut », explique-t-il, situant donc Vitinha comme le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle.