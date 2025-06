100M€ : Le PSG a signé deux phénomènes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois auteurs d'un grand match avec le PSG dimanche soir contre l'Atlético de Madrid, en Coupe du Monde des clubs, Vitinha et João Neves ont rappelé à quel point ils étaient indispensables au sein du club de la capitale. Et Daniel Riolo s'est enflammé au sujet des deux milieux de terrain portugais sur RMC Sport, rappelant à quel point ils étaient des renforts phénoménaux pour le PSG.

Le PSG disputait dimanche soir son tout premier match en Coupe du Mondes clubs aux États-Unis, et n'a pas tremblé en dominant largement l'Atlético de Madrid (4-0). Comme à leur habitude, Vitinha et João Neves ont régné en maitre dans l'entrejeu, et les deux milieux de terrain portugais ont rendu chacun une copie XXL, dans la lignée de leur campagne en Ligue des Champions avec le PSG. D'ailleurs, Daniel Riolo ne s'y trompe pas puisqu'il a encensé Vitinha et Neves, respectivement recruté en 2022 pour 40M€ et en 2024 pour 60M€, soit un total de 100M€ pour la paire des internationaux portugais.

« Vitinha, c’est extraordinaire » « Vitinha, autant sur la première partie de saison il était moyen, mais depuis janvier… Tous sont arrivés à des niveaux stratosphériques, mais Vitinha, c’est extraordinaire son niveau. Je ne veux pas m’inquiéter inutilement, mais je trouve qu’ils vont finir la saison avec beaucoup, beaucoup de matchs. Vitinha et Neves, t’es sur deux joueurs très très bons qui sont en totale confiance en plus. Moi, Vitinha m’a plus dès qu’il est arrivé, mais te dire qu’à ce point-là, je l’imaginais atteindre ce niveau… Quand même pas », a lâché Daniel Riolo au micro de RMC Sport, dans l'After Foot, dimanche soir après le carton du PSG contre l'Atlético.