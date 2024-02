Vente OM : Un milliardaire se fait interpeller en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent sur le plateau de RMC ce vendredi, Jérôme Rothen a réclamé du changement à l'OM. Selon l'ancien joueur du PSG, le manque d'implication de Frank McCourt doit cesser. Patron du groupe CMA-CGM et implanté à Marseille, Rodolphe Saadé serait le candidat parfait pour le remplacer à la tête du club phocéen.

La Ligue 1 va mal. Le niveau a considérablement baissé cette année, et les réussites de décembre dernier sur la scène européenne n'ont été que des illusions. Ce jeudi, seul l'OM est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le RC Lens, Toulouse et Rennes n'ont pas démérité, mais ont pris la porte. Nous ne sommes qu'en février et il ne reste plus que trois équipes pour défendre les intérêts du football français : le PSG en Ligue des champions, l'OM en Ligue Europa et le LOSC en Europa League Conférence. La publicité pour le football français n'est pas bonne, alors que Vincent Labrune se bat pour renégocier à la hausse les droits TV pour la période 2024-2029. Alors quelle est la solution ?

Un piège déjà désamorcé à l'OM ? https://t.co/GlzAlZQPMf pic.twitter.com/gU7X0t2kPu — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Rothen réclame l'arrivée de Saadé

Ce vendredi, Jérôme Rothen s'est posé la question sur RMC. Et selon lui, il faudrait que les clubs retrouvent une identité, une proximité. Pour cela, un entrepreneur, qui connaît bien la région, doit être hisser au sommet. L'exemple le plus frappant est la famille Pinault à Rennes, mais ce n'est pas suffisant pour l'ancien joueur du PSG qui réclame, par exemple, une arrivée de Rodolphe Saadé à l'OM. « Il n’y a pas des mecs riches dans la région ? C’est comme Rodolphe Saadé à Marseille. Si vous êtes amoureux du football, investissez dans vos clubs. C’est votre région. Je n’attends que ça » a confié Rothen.

« Je ne veux pas racheter l’OM »