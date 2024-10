Vente OM : Longoria ment à De Zerbi, il va claquer la porte !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, la vente de l’OM revient régulièrement dans les discussions, sans que rien n’aboutisse de façon officielle pour le moment. Cependant, Thibaud Vézirian continue d’affirmer que le club sera vendu. Et cela pourrait être bénéfique pour Roberto De Zerbi qui s’attendrait justement à un tel changement. Sans ça, il pourrait d’ailleurs tout plaquer.

Bien que l'OM ait lancé un nouveau projet cet été avec l'arrivée de Robert De Zerbi et un renouvellement quasiment total de l'effectif, la vente du club continue de faire parler. Thibaud Vézirian assure ainsi que Frank McCourt cèdera ses parts à un consortium de plusieurs investisseurs notamment venus d'Arabie Saoudite. Ces derniers apprécieraient d'ailleurs grandement les qualités du technicien italien.

De Zerbi bien vu par les futurs patrons de l'OM ?

« De Zerbi, de ce que je sais de source proche des acheteurs de l’OM, c’est un entraîneur bien vu. Tout le monde apprécie le profil, le nom. Quand tu prends un entraîneur à Marseille qui est dans le top10 des entraîneurs les plus chers d’Europe, c’est que tu mises dessus pour le long terme », lâche le journaliste sur sa chaîne Twitch, avant d’évoquer plus détails la situation de Roberto De Zerbi, qui pourrait claquer la porte si jamais les promesses concernant les investissements futurs à l'OM ne sont pas tenues.

«Si on lui a menti sur le projet à long terme de l’OM...»

« Je ne le vois pas rester seulement un an comme Sampaoli ou Tudor. Mais si on lui a menti sur le projet à long terme de l’OM, il est capable de partir aussi de lui-même. S’il n’a pas les moyens dont il a besoin et qu’il a une grosse offre, basta. Mais je pense qu’il est là pour construire quelque chose et qu’il obtiendra des moyens dans les mois à venir. Sinon, il ne viendrait pas uniquement pour les beaux yeux des supporters », ajoute Thibaud Vézirian.