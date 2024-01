Vente OM : L’Arabie Saoudite prépare un projet colossal !

Pierrick Levallet

D'ici quelques semaines, l'OM pourrait bien changer de propriétaire. L'Arabie Saoudite pousserait pour convaincre Frank McCourt de lui céder le club phocéen. D'ailleurs, les futurs dirigeants saoudiens auraient programmé un projet véritablement colossal sur la Canebière si jamais ils débarquent à la tête de la formation olympienne.

À l’instar du PSG avec le Qatar en 2011, l’OM pourrait très prochainement passer sous pavillon saoudien. L’Arabie Saoudite est annoncée sur le dossier depuis de nombreux mois maintenant. Les discussions avec Frank McCourt, propriétaire du club depuis 2016, se poursuivent toujours. Et pour leur arrivée à la tête de l’OM, les dirigeants saoudiens prépareraient de grandes choses.

Vente OM : McCourt veut tout plaquer ! https://t.co/MJiZvxVhLK pic.twitter.com/TAcxSJlbAA — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

«Des grands changements» programmés à Marseille ?

« Il y aura, on le répète, après le club, le rachat du stade... Et des grands changements à Marseille, certainement d’ici fin juin, ce serait tant mieux et obligatoire, tout avance parfaitement » a indiqué le journaliste Thibaud Vézirian dans son émission Le Dèj Foot diffusée sur YouTube .

Zinédine Zidane impliqué dans le projet ?

Un gros projet serait en train de prendre forme du côté de l’OM avec l’Arabie Saoudite. Zinédine Zidane pourrait d’ailleurs en faire partie. Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, le mythique numéro 10 de l’équipe de France se serait mis d’accord avec les Saoudiens. S’ils débarquent à l’OM, Zinédine Zidane aurait accepté de devenir le nouvel entraîneur. À suivre...