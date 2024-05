Vente OM : «C’est vendu», l’Arabie Saoudite arrive à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les rumeurs entourant la vente de l'OM sont très insistante depuis plusieurs mois et se son même intensifiées compte tenu de la saison décevant du club phocéen, seulement huitième de Ligue 1. Par conséquent, les fans marseillais espère voir débarquer les Saoudiens le plus rapidement possible. Et cela tombe bien puisque Thibaud Vézirian confirme que «c’est vendu».

Cela fait désormais plusieurs mois que la vente de l'OM est annoncée avec insistance. L'Arabie Saoudite serait effectivement proche d'éjecter Frank McCourt pour lancer un énorme projet à Marseille. A tel point que pour Thibaud Vézirian, il ne s'agit plus que d'une question de temps.

Vente OM : L’Arabie Saoudite est appelée à la rescousse ! https://t.co/0sJOU7WzXG pic.twitter.com/dxtjqwNjT6 — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

«Tout le monde le sait que le club est vendu»

« Tout le monde le sait que le club est vendu, la question, c'est quand est-ce qu’ils vont le dire et qu’ils vont l’officialiser ? », s'interroge le journaliste, très actif sur la sujet de la vente de l'OM, sur sa chaîne YouTube , avant d'en rajouter une couche.

«Ce changement va être un raz de marée médiatique»