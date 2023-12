Vente OM : Arrivée imminente de l'Arabie Saoudite à Marseille ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines désormais, les rumeurs entourant la vente de l'OM se sont accélérées. Et pour cause, il y a désormais plusieurs médias qui assurent que l'Arabie Saoudite va prochainement débarquer à Marseille, mais l'officialisation tarde à venir. La Vente OM sera-t-elle annoncée dans les prochaines semaines ?

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt et Pablo Longoria, les rumeurs entourant la vente de l'OM sont toujours récurrentes. Il faut dire que plusieurs médias annoncent l'arrivée imminente de l'Arabie Saoudite, mais aucune officialisation n'est tombée. Et pour Thibaud Vézirian, fixer une date est impossible.

«Non, il n’y aura absolument pas de date de donnée»

« Avec la multitude de sources que j’ai dans les différents pays, certains s’avancent sur une date. Est-ce que je trouve ça intéressant comme info à donner : non. Est-ce que je trouve ça crédible et sérieux : non. Ce type d’info appartient à une chasse très très fermée de décideurs de ce deal, et j’estime que les gens ne peuvent pas en parler comme ça, donc je ne m’avance pas là-dessus. Donner une date, ce serait juste s’attirer de nouveaux problèmes et la lumière sur un sujet où je réponds simplement aux questions. Non, il n’y aura absolument, et je le dis depuis 2020, pas de date de donnée. Je ne l’ai jamais fait puisque c’est un sujet qui peut se décider et tomber du jour au lendemain », expliquait le journaliste sur sa chaîne Twitch .

Une officialisation qui tarde à tomber