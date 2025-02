«Une attitude horrible», l’OM lâche un boulet !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est parvenu à boucler le départ d'Ismaël Koné sur le gong. Arrivé en France l'été dernier, le milieu de terrain canadien a été prêté à Rennes jusqu'à la fin de la saison. Pour Romain Molina, ce dossier a été l'une des grandes réussites de Mehdi Benatia, qui souhaitait se débarrasser d'un joueur à l'attitude loin d'être irréprochable.

L’arrivée d’Ismaël Bennacer a pris une place importante dans l’actualité marseillaise ce lundi. Mais lors du dernier jour du mercato, l’OM a aussi bouclé le départ d’Ismaël Koné, prêté avec option d’achat à Rennes. Pour le milieu de terrain canadien, ce nouveau défi représente une occasion de se relancer après un passage mitigé à Marseille.

« C’est une opportunité en or »

« C’est une opportunité en or donc je suis très content. Mon but est de m’imposer en Ligue 1, de retrouver les terrains rapidement. J’ai hâte de jouer au Roazhon Park, je n’ai pas eu l’occasion avec l’OM et ce sera cette fois du côté Rouge et Noir » a confié Koné.

« Ils étaient hyper déçus »

Journaliste, Romain Molina a fait de nouvelles révélations sur ce dossier et a indiqué que l’OM avait fait tout son possible pour s’en débarrasser. « Benatia et Massara sont très proches. Rennes font Koné que l’OM voulait dégager à coups de pompe sur les fesses parce qu’ils disaient que l’attitude était horrible. Au niveau de l’investissement , ils étaient hyper déçus de lui. Grandissimo Mehdi Benatia, il a été parfait » a-t-il confié sur l’une de ses vidéos publiées sur Youtube.