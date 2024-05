«Un tournant» : Une humiliation fait basculer le projet de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM sort d’un exercice très compliqué, marqué par des résultats décevants et une succession d’entraîneurs sur le banc phocéen. Aux yeux du président Pablo Longoria, la spirale infernale a démarré dès la saison précédente avec l’élimination en quart de finale de la Coupe de France contre Annecy.

L’OM aspire à mieux pour la saison suivante. Huitième de Ligue 1, le club n’a pas obtenu son billet pour la prochaine Coupe d’Europe et se prépare à vivre un nouvel été agité, avec pour commencer l’arrivée du successeur de Jean-Louis Gasset qui n’a pas encore été identifié. Interrogé par La Provence pour dresser un bilan du dernier exercice et se projeter sur le suivant, Pablo Longoria a jugé que la spirale négative avait démarré dès la fin de la saison 2022/23, avec une défaite fatale pour l’OM.

« Il y a un tournant dans l’histoire récente du club »

« Avec le recul, j’estime qu’il y a un tournant dans l’histoire récente du club à la suite de l’élimination contre Annecy », juge Pablo Longoria. Après avoir éliminé le PSG au tour précédent, l’OM s’était incliné contre Annecy sur la pelouse du Vélodrome (2-2, 8 tab à 9). « Certaines attitudes et une ambiance négative se sont notamment installées à la suite de ce match. Je pense que cela a impacté notre fin de saison 2022-23, la perte d’Igor Tudor, mais également le début de la saison suivante », poursuit le président phocéen.

« Ce n’est plus un projet année après année »