Un problème est dénoncé à l’OM, une recrue se lâche

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs années, la pression que peut engendrer le fait d’évoluer à l’OM a été pointée du doigt. Alors que cette saison, cette ferveur marseillaise aura notamment provoqué la démission de Marcelino ainsi que la mise en retrait de Pablo Longoria, la recrue Michael Murillo a affirmé que cette pression lui est bénéfique.

Le 18 septembre dernier, une virulente réunion entre la direction de l’OM et certains leaders de plusieurs groupes de supporters avait eu lieu. Cette dernière avait provoqué la démission de l’ex-entraîneur Marcelino, ainsi que la mise en retrait (finalement temporaire) du président Pablo Longoria. Dans son message d’adieu, l’entraîneur espagnol avait notamment pointé du doigt les conditions de travail à Marseille. Depuis toujours, la pression ambiante au sein de l’OM a parfois été bénéfique pour l’équipe, mais également très négative. La saison dernière, l’OM d’Igor Tudor avait beaucoup de mal à obtenir de bons résultats au Vélodrome par exemple.

« La pression est totalement différente ici, beaucoup plus forte »

Arrivé cet été à l’OM en provenance d’Anderlecht, Michael Murillo s’est confié sur son adaptation au cours d’un long entretien accordé à RMC Sport . Dans ce dernier, le Panaméen a également évoqué la pression existante à Marseille. « Il faut l’accepter, et c’est bien comme ça. J’ai connu d’autres clubs et évidemment la pression est totalement différente ici, beaucoup plus forte. Ce qui représente le club pour la ville, pour les supporters… » .

« Ça me plaît énormément »