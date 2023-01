Un «problème» avec la star de l'OM, la grosse annonce

Arnaud De Kanel

Malgré sa débauche d'énergie, Alexis Sanchez n'a pas trouvé la faille face au Stade Rennais. Multipliant les appels, l'attaquant chilien, véritable star de l'OM, a été très peu servi en début de saison. Dernièrement, son départ avait été évoqué dans la presse. Capitaine des Olympiens, Valentin Rongier a mis fin à d'éventuelles tensions entre le Chilien et ses coéquipiers.

Accueilli comme une rockstar à l'aéroport de Marignane cet été, Alexis Sanchez a connu une première partie de saison mitigée. Esseulé en attaque, le Chilien a souvent reproché à ses coéquipiers de ne pas être assez servi. Irréprochable dans l'attitude, il multiplie les efforts pour récupérer les ballons mais ne les revoit pas assez souvent. C'est l'une des raisons pour lesquelles il commençait à se lasser peu à peu et qu'il pourrait quitter l'OM. Au coeur de l'incendie, Valentin Rongier est venu mettre un grand coup d'extincteur.

L’OM prépare un transfert légendaire, Guendouzi impliqué ? https://t.co/DfyfLxflX6 pic.twitter.com/4Dx1YxfvQc — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

«Il n’y a jamais eu de problème avec Alexis»

De passage en zone mixte après la rencontre face au Stade Rennais, Valentin Rongier a assuré qu'il n'y avait aucun problème avec Alexis Sanchez au sein du vestiaire de l'OM. « On a l’impression que l’équipe a plus de facilités à trouver Alexis Sanchez depuis 2 matchs ? C’est un attaquant. Il a besoin de marquer des buts et il a marqué le match d’avant. On sait que c’est bon pour sa confiance et que c’est bon pour nous. Mais non, il n’y a jamais eu de problème avec Alexis », avoue le capitaine de l'OM avant de conclure.

«Il a toujours la même mentalité»