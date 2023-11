Un échec à 50M€ relance le mercato de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’OM n’arrive pas à enchaîner cette saison, l’équipe de Gennaro Gattuso pointant à la 9e place de Ligue 1, Pablo Longoria est la cible des critiques pour ses choix ratés sur le mercato. Néanmoins, le président phocéen peut encore compter sur des soutiens, dont Franck Passi, qui ne manque pas de rappeler l’élimination du club dès le troisième tour préliminaire de Ligue des champions.

Pablo Longoria n’échappe pas aux critiques au terme d’une première partie de saison ratée par l’OM, qui pointe à la 9e place du classement avec un nouvel entraîneur à sa tête, Gennaro Gattuso succédant à Marcelino à la fin du mois de septembre. Les choix du président phocéen sur le mercato lui sont reprochés, alors que bon nombre de recrues sont aujourd’hui en difficulté, à l’instar de Pierre-Emerick Aubameyang. « Il a voulu faire un recrutement avec des joueurs qui connaissaient parfaitement ou très bien la Ligue 1 et malheureusement ces joueurs montrent des limites qu’il ne faut pas montrer quand on signe à l’Olympique de Marseille , pointe du doigt Christophe Dugarry sur RMC. Aujourd’hui, tu vois des joueurs inhibés, timides, qui bricolent avec le ballon, qui n’ont pas d’idées, qui manquent de caractère (...) Ça c’est Longoria et personne d’autre. » Franck Passi, lui, est moins sévère.

La vente de l'OM est imminente, les coulisses sont dévoilées https://t.co/RPzjPHAdYe pic.twitter.com/iVjRSYoB77 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

« Le pari, ce n’est pas seulement Longoria qui l’a perdu »

Au micro de Football Club de Marseille , Franck Passi estime que toute la faute ne peut pas être rejetée sur Pablo Longoria. « Le pari, ce n’est pas seulement Longoria qui l’a perdu, c’est surtout l’élimination au tour préliminaire de la C1 qui te change le mercato avec 50M€ de moins. Comme toutes les équipes françaises, et Monaco s’est fait étriller deux ans d'affilée, cela impacte ton début de saison qui est souvent compliqué », confie l’ancien entraîneur de l’OM.

« Si tu dois jouer la Ligue des champions, tu vas mettre peut-être plus d’argent »