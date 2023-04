Un clash éclate à l’OM, Deschamps impliqué ?

Pierrick Levallet

Élément incontournable de l'OM la saison passée, Mattéo Guendouzi a perdu sa place sous les ordres d'Igor Tudor lors cet exercice 2022-2023. Le milieu de terrain de 24 ans vit un calvaire depuis quelques semaines sur la Canebière. Le joueur a d'ailleurs fini par péter les plombs, et Didier Deschamps serait indirectement impliqué dans ce craquage.

Rien ne va plus pour Mattéo Guendouzi. Élément important de Jorge Sampaoli la saison passée, le joueur de 24 ans n’est plus un titulaire indiscutable à l’OM. Igor Tudor attendrait plus de l’international français et estimerait avoir de meilleures options pour son entrejeu. D’ailleurs, l’entraîneur marseillais s’est passé de ses services lors des deux dernières rencontres.

Deschamps a snobé Guendouzi, il a craqué

Comme le rapporte RMC Sport , Mattéo Guendouzi vivrait assez mal son statut de remplaçant à l’OM. Sa discussion tendue avec Javier Ribalta (directeur du football) la nuit d’OL-OM est d’ailleurs une preuve de sa frustration. Le milieu de terrain, déjà vexé de ne pas avoir été appelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus , a fini par exploser.

Guendouzi vers la sortie cet été ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Mattéo Guendouzi pourrait donc être amené à claquer la porte cet été. Unai Emery aimerait le retrouver à Aston Villa, notamment pour essayer de se qualifier en Coupe d’Europe la saison prochaine. À suivre...