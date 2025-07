Un attaquant «extraordinaire» promis à l’OM ?

Buteur face à Gérone, Mason Greenwood a inscrit sa 5ème réalisation de la préparation avec l’OM. Le numéro 10 olympien est en grande forme cet été, poursuivant ainsi sur la lancée de sa première saison à Marseille. Greenwood fait ainsi déjà forte impression avant même la première journée de Ligue 1, ce qui pourrait n’annoncer que du bon.

Ce n’est que la préparation pour le moment, mais on voit déjà de belles choses du côté de l’OM . L'un des grands points positifs au sein du club phocéen se nomme Mason Greenwood . Cet été, le numéro 10 marseillais affiche une forme exceptionnelle, lui qui a déjà inscrit 5 buts. Déjà performant avec l’ OM la saison dernière, Greenwood pourrait bien faire encore plus mal pour l’exercice à venir.

« Il peut devenir extraordinaire »

Analyste pour Le Phocéen, Maxence Volpe s’est confié sur le niveau actuel de Mason Greenwood avec l’OM. C’est ainsi qu’il a expliqué à propos de l’Anglais : « On l’a vu dans les épisodes sur Youtube qui retracent la saison : à force de le pousser, de lui rappeler ses qualités et avoir de l’exigence, il a tout pour devenir fabuleux. D'ailleurs De Zerbi est juste dans sa gestion. Greenwood a déjà le talent ; s’il ajoute pressing, vivacité et un petit plus par rapport à l’an passé, il peut devenir extraordinaire ».