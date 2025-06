Transferts - PSG : Grosse attaque sur Adrien Rabiot !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot avait surpris tout le monde en décidant de signer à l’OM en septembre dernier, alors qu’il était libre de tout contrat. Et Thiago Silva, son ancien coéquipier du PSG, ne semble pas avoir digéré ce choix de carrière de la part de Rabiot et l’a fait savoir en l’attaquant.

« Ça me fait mal »

« Ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu’il pouvait mieux avec nous et le PSG, il a pris la décision de partir. Il n’est pas très bien parti, c’était son club formateur et après, je ne sais pas exactement, mais 6 ans ou 7 ans plus tard, il revient en France pour jouer avec le plus grand rival du PSG. C’est l’ambition personnelle de chacun, mais ça me touche beaucoup, de voir Adrien rabiot à Titi du Paris Saint-Germain avec le maillot de Marseille », indique l’ancien capitaine du PSG, qui voyait pourtant un bel avenir pour Adrien Rabiot.