Transferts : Neymar à l’OM, la décision est annoncée

Le nom de Neymar circule depuis quelques jours du côté de l’OM, suscitant autant d’enthousiasme que d’incrédulité. Alors que l’OM poursuit son mercato, l’idée d’attirer l’ancien joueur du PSG paraît totalement irréaliste, tant sur le plan financier que sportif. Plusieurs observateurs dénoncent une rumeur sans fondement et une opération vouée à l’échec.

Pour But Football Club, il est irréaliste de penser que Neymar rejoindra l' OM cet été. « Neymar à l’OM, on n’y croit pas du tout ! Et même s’il y avait un fond de vérité, on se demande si les Marseillais feraient bien de récupérer un joueur blessé aussi souvent depuis plus de trois ans. Il semblerait que le haut niveau, ce soit terminé pour l’attaquant ! » peut-on lire.

« Ça n’a pas de sens »

Souvent à contre-courant lorsqu'il s'agit de l'OM et de son avenir, Thibaud Vézirian confirme que l'opération Neymar n'est pas à l'ordre du jour. « La première fois, on avait dit que ça partait d’une information bidon d’un journaliste. Mais quand même, ça arrangeait le père. Et là, la rumeur Neymar repart. Le premier point : c’est impossible financièrement pour l’OM de McCourt. Une arrivée de Neymar de l’OM me ferait penser à celle de David Beckham au PSG, à savoir un coup marketing. La réalité est que ça fait 2-3 ans qu’il n’est plus un joueur de haut niveau. Et l’OM ne peut pas se permettre d’avoir un joueur avec un salaire surdimensionné et une attente surdimensionnée. Ça n’a pas de sens » a déclaré le journaliste sur Twitch.