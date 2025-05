Transferts : L’OM tout proche de signer un gros attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les faits remontent au mercato de janvier 2023, alors que l'OM était entraîné à cette époque par Igor Tudor. Leandro Trossard était une piste brûlante du club phocéen mais avait finalement pris la direction d'Arsenal pour 25M€. Et Stéphane Tessier, ancien dirigeant de l'OM, confirme ce dossier avec l'attaquant belge.

Dominé par le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions avec Arsenal, Leandro Trossard aurait pu vivre une trajectoire bien différente avant de débarquer chez les Gunners en janvier 2023. En effet, à cette époque, l'OM avait tout tenté pour enrôler l'attaquant belge qui évoluait du côté de Brighton, et le président Pablo Longoria aurait même été proche de bouler le deal avant d'être dépassé à la dernière minute par Arsenal.

Trossard passé tout proche de l'OM

Stéphane Tessier, ancien Directeur Général des opérations de l’OM, confirme dans les colonnes de L'EQUIPE les négociations avancées à l'époque pour le transfert de Leandro Trossard : « En janvier 2023, on a eu l’opportunité de signer Leandro Trossard à Marseille. Le directeur sportif avait énormément avancé et on n’a jamais trouvé le modèle économique dans lequel on aurait été capable de l’intégrer. Il peut aussi arriver de faire des concessions », lâche Tessier.

Une autre vie avec Arsenal

Mais Trossard a donc dit non à l'OM afin de privilégier le projet d'Arsenal, où il a su s'imposer comme une valeur sûre du secteur offensif comme en témoignent ses statistiques de la saison : 10 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues. De quoi donner des regrets à l'OM...