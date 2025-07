Transferts : L’OM s’attaque à «un top joueur»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché pour renforcer son secteur défensif. Malgré l’arrivée de Facundo Medina en provenance du RC Lens, les dirigeants olympiens ne comptent pas s’arrêter là. Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent encore attirer un autre défenseur central au profil complémentaire, plus jeune et à fort potentiel.

Après la signature de Facundo Medina, l’OM veut continuer à densifier sa défense, un secteur qui a connu des irrégularités la saison passée. L’objectif est clair : recruter un joueur jeune, capable de s’imposer dans la durée tout en apportant une vraie concurrence interne. L'OM en parallèle sur plusieurs dossiers, en ciblant des joueurs prometteurs évoluant en dehors des cinq grands championnats. Une orientation confirmée par Walid Acherchour.

« Je sais qu’ils avancent sur un top central » « Je sais qu’ils avancent sur un top central, un jeune en devenir. Ils travaillent sur des jeunes de moins de 23 ans qui ont montré de belles choses, et pas forcément dans les cinq grands championnats » a déclaré le chroniqueur sur le plateau de Winamax TV ce mercredi. Dans cette optique, Joël Ordoñez a été identifié comme l’un des profils surveillés de près par l’OM selon des informations apparues en Belgique.