Transferts : L’OM fait le ménage, une catastrophe redoutée

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a de nouveau pointé du doigt la stratégie de Pablo Longoria. Le président de l’OM, adepte d’un mercato agité à chaque intersaison, prend selon lui un risque énorme en modifiant constamment la structure de l’effectif. Une instabilité encore illustrée par les départs récents de Valentin Rongier et Quentin Merlin vers Rennes.

